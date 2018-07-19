Названы главные причины, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала в беседе с «Российской газетой», что чаще всего приводит к ожирению.

По ее словам, проблемы с лишним весом начинаются в детстве. К 30−40 годам у тех, кто в юном возрасте имел повышенный индекс массы тела (ИМТ), велик риск появления гипертонии и ожирения. А вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей велика уже в подростковом возрасте.

Одной из причин, приводящих к ожирению, врач назвала дисбаланс в поступлении и расходовании энергии, когда люди едят слишком много, а физическими нагрузками пренебрегают.

Кроме того, считает Драпкина, большую роль здесь играет реклама продуктов питания, в частности, фастфуда, заставляющая людей есть даже тогда, когда они не испытывают чувства голода.

Врач также отметила, что еще одной причиной ожирения становится ежедневный избыток «пустых» углеводов при недостатке клетчатки.

По ее словам, в рацион необходимо включать овощи, зелень и фрукты, а также рыбу.

В то же время частое употребление соков и газировки создает постоянную потребность организма в сладком, предупредила врач.

Драпкина добавила, что еще одной причиной, способной привести к ожирению, является отсутствие «культуры неспешной еды».

«Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно», — приводит издание слова медика.

Врач подчеркнула, что необходимо использовать все возможности для совместных приемов пищи и обязательно завтракать.

Кроме того, не менее важную роль в нормализации веса играет сон, отметил в свою очередь педиатр Федор Катасонов.

«Нехватка сна бьет по иммунитету и гормональной системе», — считает детский врач.