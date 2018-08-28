Задержанному в Таиланде россиянину грозит три года тюрьмы

В Таиланде пограничники на контрольно-пропускном пункте в восточной провинции Сакаео задержали гражданина России, сообщает местный портал The Thaiger.

Во время проверки паспорта по компьютерной системе выяснилось, что его тайская виза истекла несколько дней назад.

Как стало известно изданию, 32-летний Дмитрий Игнатов, пытавшийся въехать в Камбоджу, шариковой ручкой изменил дату в визовой отметке в паспорте.

Россиянин признался в содеянном, отметив, что был в Таиланде в гостях у своей подруги.

Теперь, согласно тайским законам, мужчине за подделку документов грозит тюремное заключение сроком до трех лет и/или штраф в размере 6 тысяч батов, что равно примерно 190 долларам, отмечает News.ru.

Ранее популярный секс-тренер и пикап-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) рассказал о тюремных условиях в Таиланде, в которые попадают несовершеннолетние дети арестованных иностранцев.