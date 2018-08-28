найти ×
   
  • USD -0.19
    65.04
  • EUR -0.01
    73.26
СохранитьСохранено0
×

-302593

Задержанному в Таиланде россиянину грозит три года тюрьмы

Small default
© EPA\TASS

© EPA\TASS

В Таиланде пограничники на контрольно-пропускном пункте в восточной провинции Сакаео задержали гражданина России, сообщает местный портал The Thaiger.

Во время проверки паспорта по компьютерной системе выяснилось, что его тайская виза истекла несколько дней назад.

Как стало известно изданию, 32-летний Дмитрий Игнатов, пытавшийся въехать в Камбоджу, шариковой ручкой изменил дату в визовой отметке в паспорте.

Россиянин признался в содеянном, отметив, что был в Таиланде в гостях у своей подруги.

Теперь, согласно тайским законам, мужчине за подделку документов грозит тюремное заключение сроком до трех лет и/или штраф в размере 6 тысяч батов, что равно примерно 190 долларам, отмечает News.ru.

Ранее популярный секс-тренер и пикап-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли) рассказал о тюремных условиях в Таиланде, в которые попадают несовершеннолетние дети арестованных иностранцев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
512719922читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

12254390читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже