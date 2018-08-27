Фейки недели: геи из Ямала хотят устроить в Венесуэле свой слет

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Слет геев Ямала

В Сети появилось письмо на имя главы небольшого городка Губкинский (ЯНАО) Андрея Гаранина. В документе местный бизнесмен просит предоставить гей-сообществу Губкинского помещение для официальных собраний и прочих посиделок.

Автор письма называет себя членом общественной организации «Геи, бисексуалы и трансгендеры Ямала в Губкинском» и выражает надежду, что местные власти как-нибудь посодействуют развитию этой структуры. Еще он посетовал, что «всё городское гей-движение существует исключительно за счет его средств», поскольку он единственный в Губкинском предприниматель-гомосексуалист.

В будущем бизнесмен якобы планирует открыть в городе гей-клуб, где «будут проходить ежегодные слеты геев Ямала».

Журналисты из URA.RU связались с заместителем главы Губкинского Евгением Кузнецовым и выяснили, что обращение предпринимателя — фальшивка.

«Предприниматель не подтвердил, что является отправителем данного письма. С конца мая его нет в городе. Он уехал в Дагестан. По сути своей, это фейк», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что в настоящее время в администрации проходит служебная проверка. Чиновники пытаются выяснить, как документ мог попасть в социальные сети.

«Нарколаборатория» журналиста Голунова

В четверг, 6 июня, в центре Москвы был задержан корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, автор многочисленных антикоррупционных расследований. При до смотре полицейские обнаружили в рюкзаке журналиста сверток с неким наркотическим веществом. Позже сотрудники правоохранительных органов якобы наведались к Голунову домой, где нашли еще один сверток с неизвестным порошкообразным веществом, а также весы.

В качестве доказательств пресс-служба ГУМВД опубликовала серию фотографий из квартиры Ивана Голунова.

Однако спустя какое-то полицейские признали, что фотографии (кроме последней) не имеют никакого отношения к этому делу.

Руководство столичной полиции утверждает, что ошибка — результат действий работников пресс-службы, опубликовавшей неверные фотографии. В их отношении началась служебная проверка.



Напомним, что против Ивана Голунова возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Свою вину сотрудник «Медузы» не признал.



Коллеги журналиста считают, что Голунова задержали из-за его профессиональной деятельности.



Тысяча сотрудников Чемезова в Венесуэле

А меж тем глава Ростеха Сергей Чемезов опроверг информацию The Wall Street Journal о том, что возглавляемая им компания приняла решение сократить свой персонал в Венесуэле с тысячи человек до нескольких десятков.

Глава Ростеха Сергей Чемезов.

«У нас такого представительства в Венесуэле никогда не было. У нас представительство всего 10 человек уже многие годы. Интересно, что даже президент США Дональд Трамп эту новость прокомментировал», — сказал Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что компания продолжает активно работать на рынке Латинской Америки, однако усиливать свое присутствие там госкорпорация не намерена.