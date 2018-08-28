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СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер решили расстаться

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© AP/TASS

© AP/TASS

Голливудский актер Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) решили официально объявить о разрыве отношений, сообщает People со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 44-летний Купер и 33-летняя Шейк пытаются в настоящее время мирным путем решить вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая родилась в марте 2017 года.

Как пишет журнал, Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года. Они этого не скрывали, но и не выставляли свои отношения напоказ.

В 2016 году в СМИ появились слухи об их помолвке, однако мужем и женой они так и не стали. О том, что звездная пара переживает серьезный разлад в отношениях, заговорили незадолго до рождения у них ребенка.

В 2018 году пошли разговоры о романе Купера с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась».

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