Голунов пожаловался ОНК на плохое самочувствие и грубое задержание

Задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков журналист отдела расследований «Медузы» Иван Голунов жалуется на плохое самочувствие и утверждает, что получил травмы при задержании. Об этом сообщила член ОНК Москвы и член СПЧ Ева Меркачева, посетившая Голунова в отделе полиции, где он сейчас находится.

По ее словам, только в присутствии членов ОНК журналисту наконец разрешили поспать и даже выкурить сигарету. Кроме того, стражи порядка позволили родственникам передать ему продукты.

«Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет», — приводятся слова Меркачевой на сайте СПЧ.

Она также рассказала, что Голунов пожаловался на грубое задержание, продемонстрировав ссадины и кровоподтеки на спине, которые появились после того, как полицейские тащили его по лестнице. Он также утверждал, что его два раза били кулаком по голове и один раз встали на грудную клетку.

Меркачева отметила, что просьбу членов ОНК о предоставлении Голунову в СИЗО камеры без соседей и под видеонаблюдением обещали удовлетворить.

Кроме того, проведение следственных действий даже в ночное время сотрудники правоохранительных органов объяснили тем, что существует норма, допускающая беспрерывно проводить такие действия в экстренных ситуациях.

При этом Меркачева подчеркнула, что уже сейчас есть распоряжение, согласно которому служба собственной безопасности и прокуратура займутся проверкой всех подозрительных эпизодов задержания.

Как известно, 36-летний Иван Голунов, автор многочисленных антикоррупционных расследований, был задержан полицией 6 июня на Цветном бульваре. Правоохранители нашли в его рюкзаке пакетик неизвестного вещества и еще один — при обыске в его квартире на Вешняковской улице. На сайте ГУ МВД по Москве появился пресс-релиз о задержании Голунова с фотогалереей предполагаемой нарколаборатории.



Позже в столичном управлении МВД России признали, что большая часть фотографий наркотиков, в производстве которых обвиняют журналиста Ивана Голунова, сделана не в его доме.



Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». В ближайшее время суд определит Голунову меру пресечения. Свою вину сотрудник «Медузы» не признал.

Коллеги считают, что Ивана Голунова задержали из-за его профессиональной деятельности. Совет по правам человека при президенте России и депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов требуют разобраться в произошедшем. Возле штаб-квартиры московской полиции прошли пикеты в поддержку Голунова, их участники были задержаны.