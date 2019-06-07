В Татарстане бывших супругов обязали платить алименты друг другу

Судебные приставы в Татарстане вменили в обязанность разведенным супругам платить друг другу алименты на содержание детей.

Как сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального управления ФССП Лилия Халимова, после развода экс-супруги не могли решить, с кем будут жить их дети.

Поскольку девочка осталась с отцом, а мальчик решил остаться с матерью, суд обязал обоих родителей выплачивать алименты на детей, приводит слова Халимовой «Татар-информ».

По ее словам, долг бывшего мужа перед бывшей женой составил около 770 тысяч рублей, а она ему задолжала примерно 140 тысяч рублей. В итоге экс-супруги выплатили друг другу долги по алиментам и начали исправно оплачивать содержание детей.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани, уклонявшийся от выплаты алиментов, спрятался от судебных приставов в могиле.