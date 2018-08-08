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Секунданты проигравшего бойца MMA напали на судью прямо на ринге

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© youtube.com

© youtube.com

На турнире MFC-005 «Битва двух столиц», проходившем в Санкт-Петербурге, секунданты одного из бойцов набросились с кулаками на рефери Михаила Турканова из-за того, что им не понравилось его решение о досрочной остановке поединка.

В нем принимали участие Амиржон Гафуров и Саид Кабулов.

В Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, что после присуждения одному из бойцов победы секундант проигравшего стал спорить с судьей и в итоге нанес ему пощечину.

После этого на ринг выскочили сразу несколько человек, некоторые из которых стали наносить удары по судье.

К счастью, массовой драки удалось избежать, поскольку вмешались организаторы и секунданты второго бойца.

Ранее сообщалось, что на турнире по самбо во Владивостоке произошла драка с участием зрителей и спортсменок.

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