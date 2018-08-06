Двух экс-полицейских арестовали по подозрению в убийстве женщины в Элисте
- 07 июня 2019, 20:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд в Калмыкии вынес постановление об аресте двух бывших участковых уполномоченных, подозреваемых в соучастии в убийстве жительницы Элисты.
Как сообщается на сайте регионального СУСК РФ, еще один подозреваемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.
Всех троих уже уволили со службы.
Как рассказал РИА Новости представитель СУСК по Калмыкии, по версии следствия, участковый задушил женщину в результате конфликта, произошедшего вечером 30 мая между ним и потерпевшей, предположительно, на бытовой почве. После этого страж порядка вызвал двух коллег, которые в итоге помогли ему вывезти тело в Кетченеровский район и оставить там в бетонированной трубе.
По словам собеседника агентства, подозреваемые уже дали признательные показания.
Он уточнил, что о пропаже супруги сообщил 31 мая в полицию ее муж. В тот же день он умер, но в его смерти нет ничего криминального. Ранее он перенес операцию и нуждался в медицинской помощи.
Ранее «Ридус» сообщал, что в столице Калмыкии Элисте возбуждено уголовное дело в связи с убийством 65-летней местной жительницы, в совершении которого заподозрили трех участковых инспекторов.
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