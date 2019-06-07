Опасное сближение крейсера США и корабля ВМФ РФ попало на видео

Опубликовано видео, запечатлевшее опасное сближение американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов».

Ранее сообщалось, что крейсер США прошел в 50 метрах от корабля ВМФ РФ в Восточно-Китайском море около 6:35 мск 7 июня.

В Сети появились кадры, на которых видно, как американское судно пересекло курс «Адмирала Виноградова», что едва не стало причиной их столкновения. В итоге экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать.

Как пишет газета «Известия», американские военные переложили вину за опасное сближение крейсера и БПК на российских моряков, квалифицировав их действия «небезопасными и непрофессиональными».

По данным ВМС США, «Адмирал Виноградов» якобы первым совершил небезопасный маневр, приблизившись на расстояние от 15 до 30 метров, что вынудило американских моряков вновь запустить все двигатели и маневрировать.

В пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что именно крейсер Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от российского корабля, вынудив его экипаж совершить экстренное маневрирование.

Командованию американского корабля был заявлен протест.