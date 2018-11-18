найти ×
   
  • USD -0.19
    65.04
  • EUR -0.01
    73.26
СохранитьСохранено0
×

001943

На фото показали мини-луноход NASA

Small 8c0837760a
  • 08 июня 2019, 11:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Космическое агентство NASA показала еще одно новое изобретение — небольшой луноход, созданный совместно с компанией Astrobotic. Его размеры соизмеримы с обувной коробкой, но несмотря на размер, у аппарата действительно много возможностей.

Небольшой размер роботизированного лунохода позволит снизить его стоимость и количество потребляемой энергии. Масса лунохода едва достигает 1,8 кг.

Сообщается, что луноход сможет исследовать территорию нашего спутника перед посадкой других аппаратов и высылать снимки в обсерватории. На основе полученной информации специалисты смогут оценить место, выбранное для посадки.

Скорее всего, аппарат вряд ли проработает дольше 15 суток (то есть всего 1 лунную ночь), из-за слабой батареи.

Пока что специалисты не дали луноходу названия, но известно, что он отправится на Луну уже в 2021 году. Местом приземления станет лунный кратер Озеро Смерти, расположенное в северо-восточной части видимой стороны земного спутника.

Вместе с луноходом ученые хотят отправить на Луну капсулу времени с произведениями искусства «MoonArk» от художника Лоури Берджесса. Он будет состоять из двух камер, в которых сохранены тысячи картин, музыкальных композиций и земных образцов для следующих поколений людей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
541769190читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
260103077читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202827читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

19063153читать позжечитаю позже