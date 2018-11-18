На фото показали мини-луноход NASA

Космическое агентство NASA показала еще одно новое изобретение — небольшой луноход, созданный совместно с компанией Astrobotic. Его размеры соизмеримы с обувной коробкой, но несмотря на размер, у аппарата действительно много возможностей.

Небольшой размер роботизированного лунохода позволит снизить его стоимость и количество потребляемой энергии. Масса лунохода едва достигает 1,8 кг.

Сообщается, что луноход сможет исследовать территорию нашего спутника перед посадкой других аппаратов и высылать снимки в обсерватории. На основе полученной информации специалисты смогут оценить место, выбранное для посадки.

Скорее всего, аппарат вряд ли проработает дольше 15 суток (то есть всего 1 лунную ночь), из-за слабой батареи.

Пока что специалисты не дали луноходу названия, но известно, что он отправится на Луну уже в 2021 году. Местом приземления станет лунный кратер Озеро Смерти, расположенное в северо-восточной части видимой стороны земного спутника.

Вместе с луноходом ученые хотят отправить на Луну капсулу времени с произведениями искусства «MoonArk» от художника Лоури Берджесса. Он будет состоять из двух камер, в которых сохранены тысячи картин, музыкальных композиций и земных образцов для следующих поколений людей.