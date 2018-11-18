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Климатологи рассказали, что станет с Сибирью через 60 лет

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  • 08 июня 2019, 10:21
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Института леса Сибирского отделения РАН в Красноярске провели собственное исследование, в ходе которого выяснили, как повлияет глобальное потепление на климат в Сибири.

Сообщается, что всего за 60 лет Сибирь может полностью измениться, что приведет не только к перемене температуры, но и флоры и фауны.

Также к 2080 году площадь вечной мерзлоты к 2080 году сократится на 25%.

Ученые предполагают, что потепление сделает из Сибири «райское место» с теплым климатом и дикой природой.

Если концентрация парниковых газов в атмосфере будет увеличиваться нынешними темпами, январские температуры в Сибири вырастут минимум на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градусов Цельсия, а количество осадков увеличится на 140 мм, пояснили российские ученые.

Климат в Сибири станет мягче, и сорокаградусные морозы останутся в прошлом.

Но есть у глобального потепления и минусы, которые негативно отражаются на экономике и жизни стран. В каждом регионе люди привыкли и приспособились к своим температурам, у всех развитых стран налажено сельское хозяйство.

С изменением климата каждой стране придется приспосабливаться к новым условиям.

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