Климатологи рассказали, что станет с Сибирью через 60 лет

Специалисты из Института леса Сибирского отделения РАН в Красноярске провели собственное исследование, в ходе которого выяснили, как повлияет глобальное потепление на климат в Сибири.



Сообщается, что всего за 60 лет Сибирь может полностью измениться, что приведет не только к перемене температуры, но и флоры и фауны.

Также к 2080 году площадь вечной мерзлоты к 2080 году сократится на 25%.

Ученые предполагают, что потепление сделает из Сибири «райское место» с теплым климатом и дикой природой.

Если концентрация парниковых газов в атмосфере будет увеличиваться нынешними темпами, январские температуры в Сибири вырастут минимум на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градусов Цельсия, а количество осадков увеличится на 140 мм, — пояснили российские ученые.

Климат в Сибири станет мягче, и сорокаградусные морозы останутся в прошлом.

Но есть у глобального потепления и минусы, которые негативно отражаются на экономике и жизни стран. В каждом регионе люди привыкли и приспособились к своим температурам, у всех развитых стран налажено сельское хозяйство.

С изменением климата каждой стране придется приспосабливаться к новым условиям.