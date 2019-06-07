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После жалобы в СК раскрыли убийство десятилетней давности

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

Убийство, совершенное в июне 2009 года в Вологодской области, было раскрыто спустя десять лет.

Вологодский суд признал виновным жителя поселка Суды и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, в октябре 2018 года родственники погибшего пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на отсутствие результатов проводимого местными следователями расследования. При этом отмечалось, что дело пять раз приостанавливали и передавали разным следователям.

Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК РФ. За расследование убийства взялся опытнейший следователь, которому в итоге удалось в считаные месяцы раскрыть преступление и установить виновника.

По данным следствия, обвиняемый Владимир Симанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил мужчину во время ссоры, говорится в сообщении ведомства.

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