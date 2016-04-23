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Робота научили кататься на гиророликах

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  • 07 июня 2019, 15:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли представили свое новое изобретение — двуногого робота Cassie, который умеет кататься на гиророликах.

Гироролики — это гибрид роликов и гироскутера, который представляет собой две отдельные платформы, управляемые наклоном корпуса. Несмотря на сложность управления, робот легко справляется с нагрузкой.

Пока авторы не опубликовали статью с описанием того, как именно им удалось добиться такого результата от робота, но уже есть видео, демонстрирующее, как Cassie катается на гиророликах по парку.

Инженеры рассказали, что в робототехнике есть множество разных конструкций двигательных механизмов, но основными считаются колесные и ходячие. Конечно, у каждого из них есть свои недостатки и преимущества, поэтому специалисты хотят создать что-то универсальное.

Ранее такой гибрид уже пробовали создать, например четвероногий робот ANYmal с четырьмя колесами или двухколесный робот Handle. Но идеальной машины создать не получалось, и производительность робота заметно сокращалась.

Поэтому разработчики нового устройства решили использовать другой подход и обучить уже готового робота самостоятельно кататься на гиророликах и удерживать равновесие.

Ролики съемные, поэтому Cassie может вернуться к пешей прогулке в любой момент. Робот имеет сложную двуногую конструкцию, которая в сумме обеспечивает ему 20 степеней свободы. В каждой конечности Cassie есть семь сочленений, из которых пять активны и приводятся в движение электромоторами, а еще два — с помощью пассивных балок между сегментами.

В прошлом году разработчики научили робота передвигаться на гироскутере, а теперь немного усложнили ему задачу. Робот уже научился сохранять равновесие, ездить на двух разных по высоте поверхностях, а также менять скорость.

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