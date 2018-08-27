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Люди поделились самыми нелепыми снимками своих животных, и это смешно

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  • 07 июня 2019, 13:47
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый владелец животного любит хвастаться своим питомцем, поэтому фотографии котиков-собачек-птичек занимают львиную долю соцсетей. И хотя звери не всегда получаются на фото удачно, в интернет люди чаще выставляют только идеальные снимки. Однако нашлись бунтари, которые решили поделиться самыми нелепыми снимками своих животных, чем весьма развеселили интернет-сообщество. Собрали для вас несколько несуразных фотографий животных, которые попали на камеру в самый неподходящий момент.

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А вам случалось фотографировать своих питомцев в несуразном виде?

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