Люди поделились самыми нелепыми снимками своих животных, и это смешно

Каждый владелец животного любит хвастаться своим питомцем, поэтому фотографии котиков-собачек-птичек занимают львиную долю соцсетей. И хотя звери не всегда получаются на фото удачно, в интернет люди чаще выставляют только идеальные снимки. Однако нашлись бунтари, которые решили поделиться самыми нелепыми снимками своих животных, чем весьма развеселили интернет-сообщество. Собрали для вас несколько несуразных фотографий животных, которые попали на камеру в самый неподходящий момент.

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А вам случалось фотографировать своих питомцев в несуразном виде?