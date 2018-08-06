Почему женщинам следует есть больше клетчатки

Специалисты из Норвежского института общественного здравоохранения и больницы Эстфолда рассказали о пользе клетчатки для женщин, а особенно для тех, кто находится в положении.

На протяжении нескольких лет ученые анализировали рационы питания беременных женщин и выяснили, что большое содержание клетчатки положительно влияет на здоровье будущего ребенка, а также может снижать вероятность некоторых генетических заболеваний.

Напомним, что содержится клетчатка в продуктах растительного происхождения: орехах, фруктах с кожурой, сырых овощах, бобовых и отрубях.

Если женщина во время беременности постоянно ест овощи и фрукты и придерживается правильного питания, это может снизить риск развития целиакии, — считают ученые.

Целиакия — генетически обусловленное нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид глютен. Целиакия нередко сопровождается вторичными обменными нарушениями. Страдают все виды обмена, в первую очередь белковый.



Это приводит не только к непереносимости некоторых продуктов, но и к серьезным заболеваниям: остеопороз, полигиповитаминоз и разные деформации костной системы.

В ходе исследований специалисты проанализировали медицинские карты 88 000 норвежских детей и их матерей, которые родили между 1999 и 2009 годами. Матерей спросили о диете, которой они придерживались примерно с 22-й недели беременности.

После сбора информации ученые на протяжении нескольких лет следили за здоровьем детей, особенно за риском развития целиакии.

Оказалось, что у женщин, употреблявших более 45 граммов клетчатки в день, риск развития целиакии у детей был ниже на 34%, чем у тех, кто ел менее 19 граммов в день.

Мы пока не можем давать точные рекомендации по диете беременных женщин, но очевидно, что в рационе питания в этот период обязательно должны быть свежие овощи, фрукты и орехи. Это не только поможет избежать набора лишнего веса, но и сократит риск развития целиакии у плода, — пояснили исследователи.

Отмечается, что из всех детей, чье здоровье изучалось в исследовании, целиакия была диагностирована у 982, или у 1,1% всех детей.

Известно, что клетчатка влияет на бактерии в кишечнике человека. Авторы исследования предположили, что потребление клетчатки матерью может повлиять на кишечную флору ее ребенка, что, в свою очередь, может отразиться на риске развития целиакии.