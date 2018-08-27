Бур InSight должны спасти уже в конце июня

На последней конференции NASA специалисты рассказали, как они собираются спасать застрявший в грунте бур космической платформы InSight.

Напомним, что 14 февраля аппарат InSight установил полный комплект техники для исследования Марса: сейсмометр, защитный колпак для него и бур. Тогда бур впервые приступил к работе и даже смог сделать скважину глубиной пять метров.

Но 7 марта специалисты заявили, что бур сильно повредился во время работ и теперь вся надежда только на роботизированную руку. Недавно инженеры рассказали, что придумали, как возобновить работу бура.

Мы разработали стратегию, которая поможет поэтапно освободить инструмент. Будем делать все не спеша, чтобы разобраться с причинами поломки, — объяснили авторы работы.

Уже известно, что бур марсохода застрял в породе на глубине около 30 см и его не получилось вытащить стандартными методами. В ходе исследований специалисты предложили два варианта решения проблемы.

Если бур наткнулся на твердую каменную породу, то он уже точно не продвинется дальше. А если он оказался в мягкой почве, то с этой ситуацией еще можно справиться. К сожалению, из-за опорной конструкции бура камера не может передать его настоящее положение, поэтому сложно определить причину поломки.

В лабораторных условиях ученые создали модель InSight и поместили ее в ту же ситуацию, что и настоящий аппарат. Сначала ученые попробовали использовать роботизированную двухметровую руку аппарата, чтобы поднять опорную конструкцию и сделать снимки местности и самого бура.

Сейчас специалисты проводят дополнительную подготовку, чтобы начать операцию в конце июня. На то, чтобы завершить все этапы миссии, отводится всего неделя.