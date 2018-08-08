В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал купюры в центре Москвы

В пресс-службе ЛДПР объяснили поступок лидера партии Владимира Жириновского, который накануне, 6 июня, раздавал деньги прохожим на главной площади столицы. Напомним, попавшее в Сеть видео щедрого жеста вызвало достаточно противоречивую реакцию пользователей.

Некоторые из них возмутились поведением толпы, привлеченной «аттракционом невиданной щедрости», других не устроил сам поступок Жириновского.

Как сообщает издание «СНЕГ.TV», которому удалось пообщаться с заместителем пресс-секретаря либерал-демократов Александром Дюпиным, в ЛДПР убеждены, что многолетний лидер партии на видео оказывает именно адресную материальную помощь нуждающимся.

К нему подходят люди и говорят, что нужны деньги на лекарства или, допустим, чтобы купить ребенку одежду. То есть на какие-то свои нужды. И он не отказывает, конечно, дает какие-то деньги, но это не раздача, это не значит, что он стоял там и сыпал деньгами, — заявил собеседник издания.

При этом отчетливо слышимые на записи фразы Владимира Жириновского, наподобие «Все раздали?» или «Иди покушать купи», также сопровождают именно целевые пожертвования, запрашиваемые местными жителями, считают в партии.

Александр Дюпин не стал скрывать, что Жириновский помогает гражданам не из своего личного кармана. По словам заместителя пресс-секретаря, в партии есть специальный фонд, который пополняется за счет депутатов Государственной думы.

Все депутаты от своей зарплаты ежемесячно в него отдают 10%. Получается несколько миллионов рублей. И эти деньги — они распределяются вот таким образом, а это не то что кто-то ходит и раздает. То же самое — там порядка 200 писем в день приходит, во многих из них люди просят оказать какую-то материальную поддержку на их нужды. Им тоже отправляются деньги, — объяснил Дюпин.

На минувшей неделе Владимир Жириновский выступил в поддержку женщин, отказавшихся от идеи рождения ребенка, напомнив общественности о «бессонных ночах», сопровождающих материнство.