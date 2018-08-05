Маргариту Симоньян госпитализировали после приставаний Любови Соболь

Главреда МИА «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь в здании радиостанции «Эхо Москвы».

Соболь попросила Симоньян прокомментировать информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы «раздает квартиры в Москве своим подчиненным». Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

О том, что произошло в здании «Эха Москвы», Симоньян рассказала в своем Твиттере. По ее словам, «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Кроме того, в Сеть было выложено видео, снятое Любовью Соболь, а также ее комментарий по адресу Маргариты Симоньян.

Рассудить, кто в этой истории ведет себя неправильно, немедленно взялись пользователи Рунета. В комментариях к записям Маргариты Симоньян в Твиттере большинство из них без сочувствия отнеслись к положению журналистки, предложили ей «уйти в декрет», и потребовали дать развернутый комментарий по существу заданного вопроса.

В комментариях к твитам Соболь наблюдалась обратная картина — многие блогеры укорили юристку за черствость и бестактность, и пожелали самой обзавестись ребенком, чтобы лучше понять, почему не следует «доставать» беременных.

«Соболь нужен был пиар. Любой ценой. Цена — боль и слезы, через которые Марго попыталась провести эфир. Она профессионал. Боль, из-за которой Марго ушла из эфира досрочно. Марго в больнице, под капельницей. Я не про политику. Я про людей. Женщина нападает на другую женщину — ждущую ребенка. Женщина не слышит, как ее просит не оставить в покое — другая женщина, ждущая ребенка. Сейчас Навальный пишет, что все ложь, что Марго в порядке. И как раз это ложь. Я с ней общалась полчаса назад. Она в больнице. Ей тяжело. Она боится за ребенка. Из-за женщины, которой очень хотелось пиара на скандале и чужой узнаваемости», — написала в Facebook телеведущая Ирада Зейналова.



«На этом Соболь Любовь, я полагаю, всё», — возмутился публицист Максим Кононенко.

Вежливее всех на этот раз оказался главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, он принес извинения Маргарите Симоньян за инцидент с Любовью Соболь и пожелал ей «скорейшего выздоровления».

Позже Симоньян рассказала агентству «Интерфакс», что врачи порекомендовали ей оставаться в больнице. «Пока меня госпитализируют на сутки. Угроза прерывания беременности на 18-й неделе», — сообщила она.

Напомним, несколько месяцев назад юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация Алексея Навального) Любовь Соболь заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Мосгордуму по 43-му округу Москвы, куда входят Хамовники, Арбат и Пресня.