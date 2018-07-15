В Доминикане трое туристов умерли от неизвестной болезни

При загадочных обстоятельствах в Доминиканской Республике скончались трое американцев, сообщает Fox News.

Первой умерла 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании.

Во время празднования в отеле годовщины совместной жизни с мужем она потеряла сознание, а затем умерла. Причина ее смерти до сих пор не установлена, но семья покойной уверена, что ее смерть наступила из-за отека легких. Как уточняет телеканал, женщина умерла после того, как выпила напиток из мини-бара в гостинице.

В том же отеле спустя несколько дней умерла супружеская пара из Мэриленда. 49-летнюю Синтию Дэй и 63-летнего Эдварда Натаниэля Холмса нашли мертвыми в номере. По результатам вскрытия выяснилось, что супруги также скончались из-за дыхательной недостаточности.

«Улики свидетельствуют о том, что они могли умереть из-за артериальной гипертензии, — приводит слова сотрудника местной полиции CBS This Morning. — Мы нашли множество препаратов для лечения этого заболевания в их номере».

Примечательно, что отели, где умерли американцы, расположены рядом, и у них один и тот же владелец.