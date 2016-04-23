В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек
- 06 июня 2019, 21:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
ДТП произошло вечером 6 июня в центре города. Автобус с оманскими номерами врезался в дорожный знак.
По данным полиции, в нем находился 31 человек. Это были туристы из разных стран, сообщает Gulf News.
Как рассказали RT в генеральном консульстве России в Дубае, в настоящее время проверяется, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП.
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