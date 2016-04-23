В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек

В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.

Пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

ДТП произошло вечером 6 июня в центре города. Автобус с оманскими номерами врезался в дорожный знак.

По данным полиции, в нем находился 31 человек. Это были туристы из разных стран, сообщает Gulf News.

Как рассказали RT в генеральном консульстве России в Дубае, в настоящее время проверяется, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП.