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В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек

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© twitter.com

© twitter.com

В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.

Пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

ДТП произошло вечером 6 июня в центре города. Автобус с оманскими номерами врезался в дорожный знак.

По данным полиции, в нем находился 31 человек. Это были туристы из разных стран, сообщает Gulf News.

Как рассказали RT в генеральном консульстве России в Дубае, в настоящее время проверяется, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП.

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