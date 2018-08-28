Пермский депутат хотел повысить свой имидж, инсценировав покушение на себя

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин инсценировал покушение на собственное убийство с помощью трех жителей Соликамска.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, Кузьмин решился на инсценировку осенью 2018 года «с целью повышения своего общественного имиджа».

Пообещав денежное вознаграждение, он привлек к реализации своего замысла знакомую, которая подыскала в подельники 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, говорится в сообщении.

В итоге инсценировка была совершена вечером 24 февраля 2019 года, после чего депутат обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство была установлена причастность всех фигурантов к инсценировке.

На Кузьмина завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения», а на его сообщников — по статье «Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения».

В настоящее время Кузьмин заключен под стражу до 25 июля. Ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении.

Как отмечает РИА Новости, Кузьмин был избран депутатом Заксобрания от партии КПРФ и сейчас является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции. Кроме того, с 2009 года по настоящее время он руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске.