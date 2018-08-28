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Представлен V-образный самолет, где пассажиры сидят внутри крыла

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  • 06 июня 2019, 15:38
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из авиакомпании KLM совместно с Делфтским технологическим университетом представили свой новый проект — самолет, в котором пассажирские места находятся даже внутри крыльев!

Такая нестандартная конструкция позволит не только сделать транспортное средство более устойчивым, но и увеличит эффективность использования топлива, считают инженеры.

Воздушное судно назвали Flying-V из-за его V-образной формы, и, если проект удастся, он станет первым самолетом, в котором пассажиры сидят даже в крыльях.

Сейчас инженеры готовят прототип, чтобы представить его уже этой осенью, тогда специалисты и обычные зрители смогут оценить интерьер и внешний вид самолета. После того как дизайн и устройство самолета будут утверждены, инженеры начнут проектирование.

На изготовление самолета потребуется несколько лет, и только к 2040—2050 годам Flying-V будет доступен для коммерческого использования. Помимо пассажирских сидений в крыльях, инженеры хотят установить туда топливные баки и отделения для хранения багажа.

Согласно расчетам, Flying-V будет обладать функционалом, сравнимым с Airbus A350, но расходовать на 20% меньше топлива. Размах крыла у него будет такой же, как и у A350, поэтому самолет сможет использоваться в стандартных аэропортах.

Flying-V будет приводиться в движение турбовентиляторными двигателями, но в настоящее время прототип предназначен для работы на керосиновом топливе, — пояснили разработчики.
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