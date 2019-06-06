В Крыму украинского шпиона приговорили к 10,5 годам лишения свободы
- 06 июня 2019, 15:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Верховный суд Крыма приговорил украинского гражданина Константина Давыденко к десяти с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Суд пришел к выводу, что завербованный СБУ Давыденко, выполняя разведывательные задачи на территории Крыма, осуществлял сбор сведений о новейших образцах военной техники.
В феврале нынешнего года Давыденко признался, что прибыл в Крым для сбора информации по заданию украинской разведслужбы, напоминает газета «Взгляд».
Как писал «Ридус», в феврале прошлого года Давыденко был задержан в Симферополе. Тогда в ФСБ отметили, что он собирал и сообщал информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ведомства, находящихся на полуострове.
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