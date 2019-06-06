Мужчина выжил, упав перед поездом в московском метро

В столичном метро на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина оступился на краю платформы и упал на пути в момент прибытия на станцию поезда, сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, дежурившие на станции сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу, а затем сразу же вызвали скорую помощь.

Чтобы извлечь пострадавшего, с рельс на 13 минут сняли напряжение.

Пресс-секретарь отметил, что пострадавшему 60 лет, в момент происшествия у него не было с собой документов.

Прибывшие на станцию медики поставили потерпевшему предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

Скорая помощь отвезла мужчину для оказания более квалифицированной медицинской помощи в Государственную клиническую больницу имени Боткина.