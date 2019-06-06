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Мужчина выжил, упав перед поездом в московском метро

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В столичном метро на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина оступился на краю платформы и упал на пути в момент прибытия на станцию поезда, сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, дежурившие на станции сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу, а затем сразу же вызвали скорую помощь.

Чтобы извлечь пострадавшего, с рельс на 13 минут сняли напряжение.

Пресс-секретарь отметил, что пострадавшему 60 лет, в момент происшествия у него не было с собой документов.

Прибывшие на станцию медики поставили потерпевшему предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

Скорая помощь отвезла мужчину для оказания более квалифицированной медицинской помощи в Государственную клиническую больницу имени Боткина.

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Женщина «купила» на материнский капитал свой же дом

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Многодетную мать из Саратовской области обвиняют в мошенничестве при использовании материнского капитала.

В 2018 году 29-летняя женщина, мать троих детей из Петровского района области обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала. Она сообщила, что ей требуется оплатить покупку дома в Аткарском районе, и предоставила договор о купле-продаже недвижимости.

Материнский капитал — 453 тысячи рублей — был переведен на счет продавца. Но впоследствии проверка межрайонной прокуратуры показала, что продавцом оказался муж самой заявительницы.

Как сообщает саратовское издание «Взгляд-Инфо», на самом деле семья приобрела этот дом еще задолго до завершения сделки и уже была зарегистрирована по новому адресу. Муж «продал» жилье жене ровно за десять дней до ее обращения в Пенсионный фонд.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Еще в 2015 году «достижение» жительницы Поволжья превзошла мошенница из Омска. Женщина вполне легально получила свидетельство о рождении вымышленного второго ребенка, благодаря которым вместе с сообщниками оформила маткапитал, пособие по рождению и по уходу за несуществующим малышом. В этом году ее приговорили к лишению свободы условно.

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