Мужчина выжил, упав перед поездом в московском метро
- 06 июня 2019, 14:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном метро на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина оступился на краю платформы и упал на пути в момент прибытия на станцию поезда, сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, дежурившие на станции сотрудники полиции помогли мужчине подняться на платформу, а затем сразу же вызвали скорую помощь.
Чтобы извлечь пострадавшего, с рельс на 13 минут сняли напряжение.
Пресс-секретарь отметил, что пострадавшему 60 лет, в момент происшествия у него не было с собой документов.
Прибывшие на станцию медики поставили потерпевшему предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.
Скорая помощь отвезла мужчину для оказания более квалифицированной медицинской помощи в Государственную клиническую больницу имени Боткина.
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