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В Иваново автомобиль врезался в жилой дом, есть погибшие

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© vk.com

© vk.com

В Иваново на Минской улице произошло ДТП с четырьмя погибшими.

По предварительным данным, водитель машины «Лада Гранта», выполняя обгон на повороте, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил девушку.

После этого на большой скорости автомобиль врезался в двухэтажный жилой дом.

© мвд.рф

В результате происшествия водитель-мужчина и его пассажиры — две женщины — скончались на месте. Сбитая на тротуаре девушка также умерла до прибытия скорой помощи, сообщается на сайте регионального управления МВД.

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