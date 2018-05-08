В Иваново автомобиль врезался в жилой дом, есть погибшие

В Иваново на Минской улице произошло ДТП с четырьмя погибшими.

По предварительным данным, водитель машины «Лада Гранта», выполняя обгон на повороте, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил девушку.

После этого на большой скорости автомобиль врезался в двухэтажный жилой дом.

В результате происшествия водитель-мужчина и его пассажиры — две женщины — скончались на месте. Сбитая на тротуаре девушка также умерла до прибытия скорой помощи, сообщается на сайте регионального управления МВД.

