Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Boston Dynamics снова порадовала фанатов робототехники новым видео с уже известным роботом SpotMini — желтым робопсом, который очень похож на героев из мультиков Pixar. На этот раз робота показали на конференции Amazon.

Как всегда, не обошлось без конфузов и сюрпризов: SpotMini разнервничался и упал на сцене, а во время перерыва успел поиграть с настоящей овчаркой, но та, к сожалению, не оценила игру.

Все моменты удалось запечатлеть на видео.

Напомним, что SpotMini разработчики презентовали в июне 2016 года. Тогда робота прозвали «жирафом» из-за длинной шеи-манипулятора, с помощью которой он мог выполнять разные действия, например приносить хозяину вещи.

В первом ролике видно, как робопес совершает дефиле по сцене, но после просьбы станцевать начинает делать быстрые движения и падает. Некоторые пользователи Сети предполагают, что робот «переволновался» или поскользнулся на гладком кафеле.

Во втором видео SpotMini впервые пообщался со своим природным прототипом — настоящей собакой. SpotMini подошел к животному и кинул полицейской овчарке игрушку.

Но та не оценила игру и попыталась зажевать мяч. Чем закончилось их общение неизвестно, но, скорее всего, робот SpotMini так и не нашел себе друга.