В России готовы создать атомный авианосец

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил журналистам, что в России атомный авианосец может быть создан в течение 15 лет, сообщает РИА Новости.

Рахманов отметил, что корпорация готова построить такой корабль в случае заказа со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России.

В Америке, во Франции это срок, который является средним. Я думаю, что мы будем точно не хуже, — приводит агентство слова Рахманова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава ОСК добавил, что такой авианосец могут построить «Балтзавод», «Севмаш» или «Северная верфь».

В настоящее время более десяти атомных авианосцев имеет Военно-морской флот США. Один такой авианосец — «Шарль де Голль» — принадлежит Франции. В России атомных авианосцев нет.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

