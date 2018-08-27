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В России готовы создать атомный авианосец

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Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» © mil.ru

Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» © mil.ru

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил журналистам, что в России атомный авианосец может быть создан в течение 15 лет, сообщает РИА Новости.

Рахманов отметил, что корпорация готова построить такой корабль в случае заказа со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России.

В Америке, во Франции это срок, который является средним. Я думаю, что мы будем точно не хуже, — приводит агентство слова Рахманова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава ОСК добавил, что такой авианосец могут построить «Балтзавод», «Севмаш» или «Северная верфь».

В настоящее время более десяти атомных авианосцев имеет Военно-морской флот США. Один такой авианосец — «Шарль де Голль» — принадлежит Франции. В России атомных авианосцев нет.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

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