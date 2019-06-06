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В Калмыкии трех участковых заподозрили в убийстве пенсионерки

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© МВД по Республике Калмыкия

© МВД по Республике Калмыкия

В столице Калмыкии Элисте возбуждено уголовное дело в связи с убийством 65-летней местной жительницы.

В совершении преступления заподозрили трех участковых инспекторов.

По данным следствия, 30 мая произошел конфликт между участковым и женщиной. В результате полицейский задушил ее и попросил двух своих коллег помочь вывезти тело за город. «Стражи порядка» спрятали убитую в бетонированной трубе.

В настоящее время двое подозреваемых в преступлении задержаны, третий объявлен в розыск, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее с заявлением об исчезновении своей родственницы обратился в полицию житель Элисты, рассказавший, что женщина ушла из дома и с тех пор не возвращалась. Ее тело было найдено через несколько дней, сообщает портал «Калмыкия online».

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