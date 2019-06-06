Трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военных подали иски к Министерству обороны РФ с требованием выплатить им 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их в сентябре 2017 года обстреляли из танков, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Согласно поданным в суд документам, рядовой Дмитрий Пахмутов требует выплатить ему 3 миллиона рублей, а также 57 тысяч рублей компенсации за лечение.

Двое других рядовых — Вадим Габидуллин и Арсен Османов — потребовали выплатить им 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.

Здоровью солдат во время стрельб был причинен тяжкий вред, у них были проникающие ранения и переломы, рассказал агентству юрист,

По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, иски уже зарегистрированы судом, хотя пока «не приняты к производству».

Как сообщал «Ридус», в феврале нынешнего года два подполковника были признаны виновными в гибели рядового Андрея Виттиха и ранении еще трех срочников на полигоне в Ленинградской области в 2017 году.

Согласно материалам уголовного дела, 7 сентября 2017 года во время плановых танковых стрельб, проходивших на военном полигоне в Ленинградской области, подсудимые небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям, разместив четырех солдат в секторе прямого огневого поражения.

