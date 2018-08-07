Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Продюсер кинокомпании Kinodanz Евгений Мелентьев заявил о том, что компания готова пойти на мировое соглашение с кинокритиком Евгением Баженовым, от которого через суд требовала один миллион рублей за обзор вышедшего в марте 2018 года фильма «За гранью реальности».

«В блоге Евгения Баженова появились видеоматериалы из фильма „За гранью реальности“ общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — заявил Мелентьев газете «Коммерсант».



Мелентьев пожаловался журналистам, что из-за появления отрывков в блоге BadComedian несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов с Kinodanz, в результате чего компания понесла убытки, намного превышающие один миллион рублей.



«Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которого рушится наша экономическая модель», — добавил продюсер. Также он отметил, что на производство «За гранью реальности» Минкульт выделил 6 миллионов рублей, что составило менее 5% бюджета картины.

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей. Иск был подан из-за якобы допущенного им нарушения объемов цитирования фильма «За гранью реальности». Баженов подчеркнул, что в российском законодательстве нет точных указаний на допустимые объемы цитирования, и рассказал, что фильмы Kinodanz финансируются Министерством культуры. «То есть по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику», — отметил он.

Общественность проявила пристальное внимание к попытке кинокомпании засудить Баженова, в его поддержку высказались общественные деятели, режиссеры (даже те, кого он беспощадно критиковал в своих обзорах), телеведущий Иван Ургант посвятил этому событию часть своей программы на Первом канале, а депутаты Госдумы Владимир Бортко, Виталий Милонов, Василий Власов и Валерий Рашкин осудили действия руководства Kinodanz.

Рашкин направил в Генпрокуратуру депутатский запрос, потребовав проверить законность выделения бюджетных средств по линии Минкульта компании Kinodanz, которая снимает свои фильмы на иностранном языке с привлечением зарубежных актеров и специалистов, в то время как действующее законодательство предусматривает возможность господдержки только для национальных фильмов.