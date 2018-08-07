найти ×
   
  • USD
    65.12
  • EUR
    73.37
СохранитьСохранено0
×

6011056

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Small f78f8d6c11
© youtube.com

© youtube.com

Продюсер кинокомпании Kinodanz Евгений Мелентьев заявил о том, что компания готова пойти на мировое соглашение с кинокритиком Евгением Баженовым, от которого через суд требовала один миллион рублей за обзор вышедшего в марте 2018 года фильма «За гранью реальности».

«В блоге Евгения Баженова появились видеоматериалы из фильма „За гранью реальности“ общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — заявил Мелентьев газете «Коммерсант».

Мелентьев пожаловался журналистам, что из-за появления отрывков в блоге BadComedian несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов с Kinodanz, в результате чего компания понесла убытки, намного превышающие один миллион рублей.

«Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которого рушится наша экономическая модель», — добавил продюсер. Также он отметил, что на производство «За гранью реальности» Минкульт выделил 6 миллионов рублей, что составило менее 5% бюджета картины.

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей. Иск был подан из-за якобы допущенного им нарушения объемов цитирования фильма «За гранью реальности». Баженов подчеркнул, что в российском законодательстве нет точных указаний на допустимые объемы цитирования, и рассказал, что фильмы Kinodanz финансируются Министерством культуры. «То есть по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику», — отметил он.

Общественность проявила пристальное внимание к попытке кинокомпании засудить Баженова, в его поддержку высказались общественные деятели, режиссеры (даже те, кого он беспощадно критиковал в своих обзорах), телеведущий Иван Ургант посвятил этому событию часть своей программы на Первом канале, а депутаты Госдумы Владимир Бортко, Виталий Милонов, Василий Власов и Валерий Рашкин осудили действия руководства Kinodanz.

Рашкин направил в Генпрокуратуру депутатский запрос, потребовав проверить законность выделения бюджетных средств по линии Минкульта компании Kinodanz, которая снимает свои фильмы на иностранном языке с привлечением зарубежных актеров и специалистов, в то время как действующее законодательство предусматривает возможность господдержки только для национальных фильмов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
89026608читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807420читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2140559читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

260103077читать позжечитаю позже