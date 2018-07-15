В Голландии 17-летняя жертва изнасилования подверглась эвтаназии

В Нидерландах врачи подвергли эвтаназии 17-летнюю писательницу Ноа Потховен, которая страдала от затяжной депрессии и анорексии и пыталась покончить с собой из-за нескольких изнасилований. Девушка вела блоги в социальных сетях и написала книгу о своем опыте.

«Я планировала это давно. Мое решение ничуть не импульсивно. Перейду сразу к сути: максимум через 10 дней я умру. Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы, я не живу, я выживаю. И пусть я еще дышу — внутри я давно мертва. За мной хорошо ухаживают, я получаю сильные лекарства и провожу весь день с семьей: лежу на кровати в гостиной. Так я прощаюсь с самыми важными людьми в моей жизни. Все в порядке. Не убеждайте меня, что это неправильно, это мое решение, и оно окончательное. В данном случае любить — это значит отпустить», — цитирует последний пост Ноа Потховен в «Инстаграме» телеканал «360».

Получить разрешение на эвтаназию у Потховен получилось менее, чем за один год. Врачам и своим родителям она пожаловалась, что не хочет жить из-за того, что ее трижды изнасиловали на вечеринках, когда ей было 11, 12 и 14 лет. «Я переживаю страх, боль каждый день. Всегда страшно, всегда на страже. И по сей день мое тело все еще грязное. Произошло разрушение моего дома — моего тела, это нельзя отменить или забыть», — говорила Ноа. При этом родители долгое время не подозревали о проблемах, считая свою дочь общительной и веселой девушкой.

Из-за стресса Ноа перестала есть и была госпитализирована сперва в психиатрическую клинику, а затем в больницу Рейнстейта в Арнеме, где ее поместили в кому и кормили искусственно. После выписки она написала книгу «Победа или обучение», чтобы помочь таким же жертвам насилия. Книга была высоко оценена критиками и получила сразу две премии. После повторного обращения в клинику по прекращению жизни в Гааге для Ноа Потховен была одобрена эвтаназия. Свести счеты с жизнь врачи помогли девушке 2 июня в гостиной ее дома в Арнеме.

Напомним, идея об эвтаназии как легком способе свести счеты с жизнью, наряду с евгеникой, приобрела значительную популярность в Европе между Первой и Второй мировыми войнами. Однако расовая политика нацистов и бесчеловечные эксперименты над людьми в концлагерях скоро поставили крест на подобного рода модных веяниях. В 2000-е годы эвтаназия по медицинским показаниям была узаконена в ряде европейских стран, а также Канаде и некоторых штатах США.



Российские врачи-психиатры в большинстве случаев осуждают зарубежную практику эвтаназии молодых людей и тем более подростков с хронической депрессией. Потеря интереса к жизни — типичный симптом депрессии, которая не является неизлечимым психическим заболеванием, и поддается купированию, а в значительном числе случаев — полному излечению так, что пациент может не испытывать подобных проблем всю оставшуюся жизнь. Нескольких лет попыток лечения депрессии недостаточно для того, чтобы в полной мере задействовать все существующие сегодня методы помощи больному, потому решение об умерщвлении молодого человека является ошибкой, особенно в тех случаях, когда у него не диагностированы другие серьезные заболевания.

Львиная доля случаев крайне сомнительных решений об эвтаназии приходится на Бельгию, Нидерланды, Швейцарию и Германию, за последние несколько лет врачи умертвили там страдающую от хронической депрессии 24-летнюю девушку, пережившую изнасилование молодую женщину, пожилого ученого из Австралии и страдающего неназванным заболеванием ребенка.

