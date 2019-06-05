Суд взыскал с Лолиты более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Басманный районный суд Москвы взыскал с популярной певицы Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ, удовлетворив частично исковые требования товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Большие Каменщики», сообщает АГН «Москва».

При этом задолженность артистки составила около 609 тысяч рублей, однако ей придется выплатить набежавшие пени в размере ста тысяч рублей и государственную пошлину.

Судебное заседание по этому делу откладывалось неоднократно.

Ранее певица заявляла, что «чиста абсолютно» перед государством, так как оплачивает все налоги.

Агентство отмечает, что это не первое судебное разбирательство артистки, связанное с ЖКХ. Так, в 2012 году суд отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» к певице с требованием уплатить долг в 500 тысяч рублей.

Милявская тогда заявила, что принципиально не платит за ремонт дома, поскольку его капитальный ремонт запланирован на 2041 год.

Как сообщал «Ридус», иск ТСЖ «Большие Каменщики» к певице Лолите Милявской был зарегистрирован в суде в январе нынешнего года.

В мае певица сообщила, что наконец-то узнала размер своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября прошлого года.