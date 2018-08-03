Малышева заявила, что природа старается избавиться от людей старше 50 лет
- 05 июня 2019, 20:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева убеждена, что природа сама находит способы «избавиться» от людей старше 50 лет, сообщает RNS
В частности, по ее словам, одним из наиболее эффективных способов, который использует природа, является переедание, ведущее к ожирению.
Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха, — рассказала телеведущая.
Малышева отметила, что в большей степени этому риску подвержены женщины.
В реальности ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раками — с раком груди прежде всего, — приводит агентство слова доктора медицинских наук.
Малышева подчеркнула, что женщины, страдающие от ожирения, чаще других заболевают раком груди.
По ее словам, именно ожирение является тем заболеванием, которым страдают более 50% женщин в возрасте старше 45 лет.
Телеведущая также рассказала, что в России почти вдвое больше женщин (26%) с избыточной массой тела, чем мужчин (14%), а связано это с тем, что у женщин в организме гораздо меньше тестостерона.
Тестостерон — главный жиросжигающий гормон, — отметила медик.
Кроме того, по словам Малышевой, мышечная масса у мужчин гораздо больше, чем у женщин, а именно в мышцах в первую очередь сжигаются жиры.
Ранее, как писал «Ридус», участница программы Елены Малышевой «Жить здорово!» пожаловалась на обман в шоу.
Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа. А на мой вопрос «Для чего тогда я приехала?» ответили: «В качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу. Это же шоу». Я была в шоке и в растерянности, — написала девушка в соцсети.
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