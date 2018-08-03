Малышева заявила, что природа старается избавиться от людей старше 50 лет

Ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева убеждена, что природа сама находит способы «избавиться» от людей старше 50 лет, сообщает RNS

В частности, по ее словам, одним из наиболее эффективных способов, который использует природа, является переедание, ведущее к ожирению.

Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха, — рассказала телеведущая.

Малышева отметила, что в большей степени этому риску подвержены женщины.

В реальности ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раками — с раком груди прежде всего, — приводит агентство слова доктора медицинских наук.

Малышева подчеркнула, что женщины, страдающие от ожирения, чаще других заболевают раком груди.

По ее словам, именно ожирение является тем заболеванием, которым страдают более 50% женщин в возрасте старше 45 лет.



Телеведущая также рассказала, что в России почти вдвое больше женщин (26%) с избыточной массой тела, чем мужчин (14%), а связано это с тем, что у женщин в организме гораздо меньше тестостерона.

Тестостерон — главный жиросжигающий гормон, — отметила медик.

Кроме того, по словам Малышевой, мышечная масса у мужчин гораздо больше, чем у женщин, а именно в мышцах в первую очередь сжигаются жиры.

Ранее, как писал «Ридус», участница программы Елены Малышевой «Жить здорово!» пожаловалась на обман в шоу.