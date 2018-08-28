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Патологоанатом подменил органы, чтобы снизить показатель смертности

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Волгограде передано в суд уголовное дело в отношении главного врача областного патологоанатомического бюро и его двоих подчиненных.

По данным следствия, в январе 2017 года главврач вместе с другими двумя медиками подменил умершей от вирусной инфекции беременной женщине печень на орган, взятый у болевшего гепатитом мужчины. Таким образом он решил снизить показатель материнской смертности.

Затем врачи составили фальшивые протокол патологоанатомического исследования и справку о смерти с ложным диагнозом. Потом они выдали родным умершей женщины свидетельство о смерти, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Кроме того, по данным ведомства, главврача подозревают в том, что он за деньги закрывал глаза на действия санитаров, которые незаконно оказывали платные услуги по подготовке тел покойных.

Отмечается, что таким образом обвиняемый заработал 600 тысяч рублей.

Ко всему прочему следствие обвиняет главврача в начислении своим подчиненным премий, часть которых он присваивал себе.

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