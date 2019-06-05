Депутат Госдумы сделает «очкарика» Рябухина своим помощником

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин возьмет в помощники Владислава Рябухина, получившего известность благодаря так называемому «делу Екатеринбургского очкарика».

Подробно о планируемом сотрудничестве с молодым человеком парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

Мы договорились, что Влад станет помощником депутата на общественных началах. Будем работать вместе. Помогать людям, привлекать внимание, решать проблемы по мере сил и возможности, — написал Ионин.

Кроме того, депутат сообщил, что намерен помочь Рябухину в получении российского гражданства (сейчас «очкарик» является гражданином Узбекистана). Правда, до этого будущему помощнику депутата предстоит провести 22 дня в колонии поселения.

Огромная несправедливость. Но парень не теряет бодрости духа, — сообщил народный избранник.

Напомним, неприятности в жизни Владислава Рябухина начались летом 2017 года после драки с Саргизом Арутюняном. По словам Арутюняна, якобы получившего физические повреждения в том конфликте, своими действиями Рябухин нанес ему тяжелую травму головы.

В свою очередь Рябухин расценил свое поведение как самооборону. Свидетели драки подтвердили, что после падения Арутюняна «очкарик» лично оказал ему первую помощь и оставил компании обидчика номер своего телефона.

Летом 2018 года состоялся суд, на котором Рябухина признали виновным в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и приговорили к 300 часам исправительных работ.

Впоследствии избранная мера была ужесточена из-за уклонений осужденного от назначенного ему наказания. При этом сторона защиты Рябухина заявляла, что молодой человек пропустил лишь несколько дней по причине болезни.