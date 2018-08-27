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Дочка подарила отчиму печенье с предсказанием, и тот разбогател

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  • 05 июня 2019, 17:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

66-летний американец Чарльз Джексон-младший (Charles W. Jackson Jr) сорвал крупный джекпот в лотерею Powerball благодаря печенью с предсказанием. Лакомство получила его приёмная дочка, когда обедала в кафе вьетнамской кухни. На листочке были указаны шесть цифр, девочка отдала предсказание отчиму, а тот решил попытать удачу в лотерейных розыгрышах. Мужчина каждую неделю покупал билеты и ставил на числа из печенья, периодически меняя последнюю цифру. Удача улыбнулась ему спустя несколько лет — в июне 2019 года.

Когда я увидел результаты розыгрыша, я подумал, что выиграл 50 тысяч долларов, однако перепроверив комбинацию, я понял, что сорвал джекпот! — рассказал счастливчик журналистам.

Чарльз выиграл 344,5 миллиона долларов, что составляет примерно 22,4 миллиарда российских рублей. И это самый крупный джекпот в лотерейной истории штата Северная Каролина.

Удачливому американцу предложили получать выигрыш частями в течение нескольких десятков лет или забрать всю сумму целиком, потеряв значительную её часть. Джексон выбрал второй вариант и после вычета налогов получит на руки 158 миллионов долларов, это примерно 10,2 миллиарда рублей.

Мужчина заявил, что часть денег пожертвует на благотворительность — в детские больницы и фонды, помогающие ветеранам войн. А также Джексон уже запланировал путешествие во Вьетнам — на родину супруги.

Надеюсь, деньги не изменят меня в худшую сторону. По крайней мере я попытаюсь не сильно менять свою жизнь. Я всё ещё буду носить джинсы. Только более новые — улыбаясь, сказал победитель телеканалу WRAL.

Ранее «Ридус» уже рассказывал о счастливчике, который сорвал джекпот благодаря печенью с предсказанием и своей любви к китайской кухне.

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Ещё мы рассказывали, как одна везучая женщина подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А другая женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.

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