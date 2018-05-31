Украинка создаёт жуткие украшения, которые напугают вас и окружающих
- 05 июня 2019, 16:24
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Жительница Киева Полина Вербицкая по профессии скульптор, и свои навыки она применяет для создания украшений из полимерной глины. Только вот стиль девушка выбрала не совсем обычный — украинка создаёт реалистичные части тела миниатюрных размеров, заливает их эпоксидной смолой и продаёт в виде серёжек, колечек, брошей, подвесок и другой бижутерии, которую так любят девушки. Натуралистичные украшения в форме глаза, пальца, зуба и языка выглядят настолько жутко, что, кажется, способны напугать и вас и окружающих. Однако причудливая коллекция украинки пользуется популярностью. А вы бы осмелились такое надеть?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Вам понравились украшения? Купили бы такое себе или в подарок?
Войти через социальные сети: