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Названа неожиданная польза томатного сока

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  • 05 июня 2019, 13:10
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты, опубликовавшие статью в научном журнале Food Science & Nutrition, нашли новую пользу томатного сока. Отмечается, что сок должен быть натуральным, без добавления соли и красителей.

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение года получали томатный сок в неограниченном количестве. Перед экспериментом и после него ученые проверили здоровье участников.

Оказалось, что постоянное присутствие томатного сока в рационе снижало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у большинства участников заметно снизился холестерин и уровень кровяного давления.

У 94 участников с гипертонией систолическое артериальное давление снизилось в среднем с 141,2 до 137,0, а диастолическое уменьшилось с 83,3 до 80,9.

У людей с повышенным уровнем холестерина тоже были заметные улучшения. В среднем уровень холестерина снизился с 155,0 до 149,9. Отмечается, что положительные результаты были как у мужчин, так и у женщин.

Это первое масштабное исследование, посвященное влиянию томатов и томатных продуктов на сердечно-сосудистую систему человека. Мы специально сделали широкую возрастную выборку, чтобы проследить изменения. Наша лаборатория непременно продолжит исследования, — заключили авторы работы.
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