10+ случаев, когда люди создали потрясающие вещи с помощью 3D-принтера
- 04 июня 2019, 23:18
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
3D-печать существует гораздо дольше, чем вы предполагаете — почти 40 лет. Но только недавно потенциал этой технологии начал реализовываться в полной мере. Люди стали создавать невероятные вещи с помощью этого мощного устройства: от всевозможных технически точных фигурок и протезов конечностей для людей и животных до моделей настоящих домов и автомобилей. Собрали для вас удивительные примеры потрясающих вещей, которые можно напечатать на 3D-принтере.
1. Тукану восстановили клюв с помощью 3D-печати
2. Прозрачный протез из титана
3. «Сосед напечатал на 3D-принтере ходунки для своего маленького искалеченного приятеля»
4. «Я сделал для подруги протез руки»
5. Знаменитые картины классиков, напечатанные на 3D-принтере, позволяют слепым впервые «увидеть» легендарное искусство
6. «Я вернулся в свою квартиру и увидел, что мой сосед по комнате напечатал в 3D насадку для душа в виде головы динозавра T-Рэкс»
7. Для травмированной черепахи напечатали 3D-панцирь
8. «Доказательство того, что настойчивость окупается… Перед вами полноценный костюм Железного Человека, который я создавал 6 месяцев на своём маленьком 3D-принтере»
9. «Литой 3D-гипс ноги моей мамы. Она может даже принимать в нём душ!»
10. «Друг напечатал своё лицо для Хэллоуина»
11. «3D-помощник кошечки Хлои»
12. «3D-протез, к которому можно подсоединять ультразвук для быстрого заживления сломанных костей»
13. «Мой кибер-корги»
14. «Наша попытка 3D-печати провалилась на полпути. И вот как мы использовали то, что получилось»
15. «Скрипка, напечатанная на 3D-принтере»
16. «Студент в моей стране сделал 3D-печатную 1:1 подвижную модель робота Bb-8 в качестве дипломной работы инженера. Она также запрограммировала приложение, с помощью которого можно управлять роботом»
17. «Шахматы, созданные при помощи 3D-печати»
18. «Я напечатал в 3D фигурку своей кошки»
19. «Для 16-летнего парня с любопытными родителями идея напечатать замок на дверь стала самой полезной в жизни!»
20. «Сетчатое платье в стиле бурлеск на фигуре дивы Диты Фон Тиз»
21. «3D-печатные вазы, которые дают пластиковым бутылкам вторую жизнь»
22. «Мой друг сделал этот костюм для фестиваля с помощью 3D-принтера»
23. «3D-лампа по мотивам „Игры престолов“»
24. «Я напечатал мозг своего сына в 3D, используя данные его МРТ»
25. «Держатель пера — Дарт Вейдер»
26. «Сделал гитару, и она даже хорошо звучит!»
27. «Диски для автомобиля тоже можно печатать на 3D-принтере»
28. «Череп аллозавра»
29. «3D-копия моего сына»
30. «Этот дом был напечатан с помощью 3D-технологии всего за 24 часа и обошёлся менее чем в $11 тысяч»
Какое изделие впечатлило вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!
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