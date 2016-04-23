10+ случаев, когда люди создали потрясающие вещи с помощью 3D-принтера

3D-печать существует гораздо дольше, чем вы предполагаете — почти 40 лет. Но только недавно потенциал этой технологии начал реализовываться в полной мере. Люди стали создавать невероятные вещи с помощью этого мощного устройства: от всевозможных технически точных фигурок и протезов конечностей для людей и животных до моделей настоящих домов и автомобилей. Собрали для вас удивительные примеры потрясающих вещей, которые можно напечатать на 3D-принтере.

1. Тукану восстановили клюв с помощью 3D-печати

2. Прозрачный протез из титана

3. «Сосед напечатал на 3D-принтере ходунки для своего маленького искалеченного приятеля»

4. «Я сделал для подруги протез руки»

5. Знаменитые картины классиков, напечатанные на 3D-принтере, позволяют слепым впервые «увидеть» легендарное искусство

6. «Я вернулся в свою квартиру и увидел, что мой сосед по комнате напечатал в 3D насадку для душа в виде головы динозавра T-Рэкс»

7. Для травмированной черепахи напечатали 3D-панцирь

8. «Доказательство того, что настойчивость окупается… Перед вами полноценный костюм Железного Человека, который я создавал 6 месяцев на своём маленьком 3D-принтере»

9. «Литой 3D-гипс ноги моей мамы. Она может даже принимать в нём душ!»

10. «Друг напечатал своё лицо для Хэллоуина»

11. «3D-помощник кошечки Хлои»

12. «3D-протез, к которому можно подсоединять ультразвук для быстрого заживления сломанных костей»

13. «Мой кибер-корги»

14. «Наша попытка 3D-печати провалилась на полпути. И вот как мы использовали то, что получилось»

15. «Скрипка, напечатанная на 3D-принтере»

16. «Студент в моей стране сделал 3D-печатную 1:1 подвижную модель робота Bb-8 в качестве дипломной работы инженера. Она также запрограммировала приложение, с помощью которого можно управлять роботом»

17. «Шахматы, созданные при помощи 3D-печати»

18. «Я напечатал в 3D фигурку своей кошки»

19. «Для 16-летнего парня с любопытными родителями идея напечатать замок на дверь стала самой полезной в жизни!»

20. «Сетчатое платье в стиле бурлеск на фигуре дивы Диты Фон Тиз»

21. «3D-печатные вазы, которые дают пластиковым бутылкам вторую жизнь»

22. «Мой друг сделал этот костюм для фестиваля с помощью 3D-принтера»

23. «3D-лампа по мотивам „Игры престолов“»

24. «Я напечатал мозг своего сына в 3D, используя данные его МРТ»

25. «Держатель пера — Дарт Вейдер»

26. «Сделал гитару, и она даже хорошо звучит!»

27. «Диски для автомобиля тоже можно печатать на 3D-принтере»

28. «Череп аллозавра»

29. «3D-копия моего сына»

30. «Этот дом был напечатан с помощью 3D-технологии всего за 24 часа и обошёлся менее чем в $11 тысяч»

Какое изделие впечатлило вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!