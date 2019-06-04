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Стюард укачал маленькую девочку в самолёте и восхитил пассажиров

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  • 04 июня 2019, 21:04
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

На Facebook стала вирусной история мамы троих детей, которая полетела с семьёй в Disney World. Она летела бортом авиакомпании Southwes с тремя детьми — сыновьями 4 и 7 лет и маленькой дочкой по имени Алайна. Когда самолёт взлетал, девочка испугалась и расплакалась, а пассажиры начали нервничать и выражать неудовольствие.

Мне казалось, что все вокруг ненавидят нас и хотят выгнать из самолёта — вспоминает Эшли.

И неожиданно на помощь многодетной семье пришёл бортпроводник Уэсли Хант (Wesley Hunt). Когда погасло табло «пристегните ремни», стюард подошёл к маме, забрал малышку и укачивал её на руках, пока она не заснула.

Все-все-все, пожалуйста, поделитесь этим видео! В этом мире так много негатива, что нам нужно больше подобных историй! Это будет всегда очень много значить для меня. В этом мире всё ещё есть добро! — написала Эшли в публикации.

Бортпроводник стал героем соцсетей, хотя сам он не видит в этом ничего особенного. 

Я обожаю маленьких детей, я бы завёл целую сотню улыбнулся стюард в ответ на благодарность многодетной мамы.


Ранее «Ридус» рассказывал, как пассажир нашёл самую красивую стюардессу в мире, и интернет с ним согласился!

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