Тест: Угадаем вашу гендерную принадлежность за 6 вопросов

Не секрет, что мужчины и женщины смотрят на мир совершенно по-разному. Не зря говорят: мужчины — с Марса, женщины — с Венеры, подчёркивая кардинальную разницу в характере, мироощущении и взглядах на жизнь. Давайте проверим, сможем ли мы безошибочно угадать вашу гендерную принадлежность. Для этого ответьте всего на шесть вопросов, а мы назовём ваш пол. Поехали!



Ну что, мы угадали? Делитесь результатами в комментариях, а сам тест отправьте друзьям и родственникам!