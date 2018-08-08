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Тест: Угадаем вашу гендерную принадлежность за 6 вопросов

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  • 04 июня 2019, 16:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Не секрет, что мужчины и женщины смотрят на мир совершенно по-разному. Не зря говорят: мужчины — с Марса, женщины — с Венеры, подчёркивая кардинальную разницу в характере, мироощущении и взглядах на жизнь. Давайте проверим, сможем ли мы безошибочно угадать вашу гендерную принадлежность. Для этого ответьте всего на шесть вопросов, а мы назовём ваш пол. Поехали!

Ну что, мы угадали? Делитесь результатами в комментариях, а сам тест отправьте друзьям и родственникам!

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