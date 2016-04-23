В Подмосковье застрелили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья застрелили директора торгового центра.

По предварительным данным, убийца выстрелил жертве в голову из пистолета Макарова не менее трех раз, когда директор заходил в помещение магазина.

Мужчина скончался на месте, сообщается на сайте областного главка СК РФ.

После совершения убийства киллер уехал на мотоцикле, а тело директора обнаружила одна из сотрудниц магазина, отмечает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняя все подробности.