В Подмосковье застрелили директора торгового центра
- 04 июня 2019, 15:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья застрелили директора торгового центра.
По предварительным данным, убийца выстрелил жертве в голову из пистолета Макарова не менее трех раз, когда директор заходил в помещение магазина.
Мужчина скончался на месте, сообщается на сайте областного главка СК РФ.
После совершения убийства киллер уехал на мотоцикле, а тело директора обнаружила одна из сотрудниц магазина, отмечает РЕН ТВ.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняя все подробности.
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