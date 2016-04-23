найти ×
   
  • USD -0.39
    65.16
  • EUR +0.21
    73.42
СохранитьСохранено0
×

202472

В Подмосковье застрелили директора торгового центра

Small default
© Andrew Butko / wikimedia.org

© Andrew Butko / wikimedia.org

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья застрелили директора торгового центра.

По предварительным данным, убийца выстрелил жертве в голову из пистолета Макарова не менее трех раз, когда директор заходил в помещение магазина.

Мужчина скончался на месте, сообщается на сайте областного главка СК РФ.

После совершения убийства киллер уехал на мотоцикле, а тело директора обнаружила одна из сотрудниц магазина, отмечает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняя все подробности.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
12035994читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

87026608читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31617107читать позжечитаю позже