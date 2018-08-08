найти ×
   
  • USD -0.39
    65.16
  • EUR +0.21
    73.42
СохранитьСохранено0
×

001973

Кузнецова заявила о резком росте числа преступлений против детей

Small default
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В России значительно увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних, завила во время пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

Детский омбудсмен отметила, что, согласно статистическим данные за 2016−2018 годы, число преступлений в отношении детей увеличилось на 38,2%.

«Если смотреть среди всей численности преступлений, то раньше в отношении несовершеннолетних совершалось каждое 31-е, а теперь каждое 21-е преступление», — приводит агентство слова Кузнецовой.

Уполномоченный также привела статистические данные, согласно которым количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось на 14,6%, а против их жизни и здоровья — снизилось на 55%.

На прошлой неделе, как сообщал «Ридус», Кузнецова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой реформировать систему детских домов-интернатов.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас она проводит проверку детдомов-интернатов для инвалидов и сирот. «Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — подчеркнула уполномоченный при резиденте по правам ребенка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
512719922читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9034560читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14458423читать позжечитаю позже