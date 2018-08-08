Кузнецова заявила о резком росте числа преступлений против детей

В России значительно увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних, завила во время пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

Детский омбудсмен отметила, что, согласно статистическим данные за 2016−2018 годы, число преступлений в отношении детей увеличилось на 38,2%.

«Если смотреть среди всей численности преступлений, то раньше в отношении несовершеннолетних совершалось каждое 31-е, а теперь каждое 21-е преступление», — приводит агентство слова Кузнецовой.

Уполномоченный также привела статистические данные, согласно которым количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось на 14,6%, а против их жизни и здоровья — снизилось на 55%.

На прошлой неделе, как сообщал «Ридус», Кузнецова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой реформировать систему детских домов-интернатов.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас она проводит проверку детдомов-интернатов для инвалидов и сирот. «Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — подчеркнула уполномоченный при резиденте по правам ребенка.

