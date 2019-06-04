Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору

Журналист Андрей Караулов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить сегодняшнее заявление вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

По мнению журналиста, публично обвинивший его в вымогательстве чиновник мог нарушить сразу две статьи УК РФ: «Клевета» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», сообщает «СНЕГ.TV».

На своей странице в Facebook Андрей Караулов опубликовал полный текст обращения к Юрию Чайке.

Прошу проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии Заксобрания, на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко С. А. попадают под статьи УК РФ о клевете и препятствовании моей журналистской деятельности, — потребовал журналист.

Напомним, скандал в Красноярском крае разгорелся после публикации интервью главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко. В беседе с Карауловым чиновница рассказала о неудовлетворительных результатах проверки краевого минлесхоза, сообщив, что ей угрожают в связи с профессиональной деятельностью.

Мне примерно рассказали: на следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело и отстранение от занимаемой должности. Суд и отстранение, — сказала Давыденко.

Во вторник, 4 июня, глава Счетной палаты представила результаты своей проверки депутатам местного законодательного собрания. Комментируя ее доклад, глава краевого правительства Сергей Пономаренко заявил, что чиновница могла стать частью «масштабной операции группы вымогателей».

Кроме того, Пономаренко рассказал о попытках Андрея Караулова получить 2,4 миллиона рублей в обмен на отказ от публикации резонансного интервью.