Вылетевший в Берлин лайнер вернулся во Внуково через полтора часа
- 04 июня 2019, 14:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Вылетевший из Москвы в Берлин самолет российской авиакомпании Utair вернулся во Внуково после полутора часов полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Экипаж авиалайнера Boeing 737 принял решение о возврате в аэропорт вылета после срабатывания датчиков неисправности на борту.
Самолет выработал топливо и приземлился во Внуково. По словам собеседника агентства, сейчас выясняются причины, заставившие командира экипажа повернуть воздушное судно назад.
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