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Вылетевший в Берлин лайнер вернулся во Внуково через полтора часа

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Вылетевший из Москвы в Берлин самолет российской авиакомпании Utair вернулся во Внуково после полутора часов полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экипаж авиалайнера Boeing 737 принял решение о возврате в аэропорт вылета после срабатывания датчиков неисправности на борту.

Самолет выработал топливо и приземлился во Внуково. По словам собеседника агентства, сейчас выясняются причины, заставившие командира экипажа повернуть воздушное судно назад.

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