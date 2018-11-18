Вылетевший в Берлин лайнер вернулся во Внуково через полтора часа

Вылетевший из Москвы в Берлин самолет российской авиакомпании Utair вернулся во Внуково после полутора часов полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экипаж авиалайнера Boeing 737 принял решение о возврате в аэропорт вылета после срабатывания датчиков неисправности на борту.

Самолет выработал топливо и приземлился во Внуково. По словам собеседника агентства, сейчас выясняются причины, заставившие командира экипажа повернуть воздушное судно назад.