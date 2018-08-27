Интернет веселится, сравнивая наряды Терезы Мэй с шампунями

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В Twitter неожиданно стал вирусным пост микроблогерши, которая сравнила наряды премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с шампунями марки «TRESemme» («Треземме»). В основе шутки лежит игра слов — название шампуня созвучно имени женщины-политика. Сатирическое фото опубликовала на своей странице жительница Лондона с ником sam_bambs, другие пользователи оценили иронию и наставили твиту больше 95 тысяч лайков и сделали свыше 33 тысяч ретвитов.

Я всегда любила игру слов, а сходство одежды Терезы Мэй и бутылок шампуня было слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Я хотела бы поблагодарить госпожу министра за её имя и гардероб, которые сделали мой пост вирусным. У меня были популярные твиты в прошлом, но не настолько. Политика и сатира — это то, что любят люди. Поэтому даже такие абсурдные мемы могут понравиться публике. В конце концов, именно за это мы любим интернет, — рассказала Сэм Бэмбс изданию Bored Panda.

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В соцсетях любят создавать мемы на любую тему, дай только повод. Так, «Ридус» публиковал фотожабы на встречу Дональда Трампа с папой римским. Тогда интернет-пользователи тоже повеселились вовсю.