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Собака стала кормилицей для свиньи

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  • 04 июня 2019, 17:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Эта удивительная история произошла в Германии, в баварском городке Имменштадт. У местного фермера 68-летнего Дитер Шеца (Dieter Schetz) родилась свинка, которой дали имя Роза, однако она была такой слабой, что никак не могла подобраться к маминому молоку, более сильные браться и сёстры отталкивали её, так что поросёнок мог просто умереть от голода.

Я пытался кормить её из бутылочки, но Роза отказывалась, а однажды я увидел, как она подобралась к нашей колли, которая в это время выкармливала своих щенков, и та приняла её и поделилась молоком — рассказал фермер журналистам.

Так бордер-колли по кличке Молли стала кормилицей для шестинедельной свиньи. По словам фермера, ветеринары уверили его, что питание собачьим молоком никак не отразится не здоровье поросёнка, питательных веществ в нём хватает.

К слову, в Германии свинья считается символом счастья. В этой стране есть даже Музей свиней, включенный в Книгу рекордов Гиннеса. Уважительное отношение к этим животным отразилось даже в немецком языке, здесь есть такие фразы, как «saukalt» — «свински холодно», «sauheiß" - «свински жарко» и «Schwein gehabt» — «свински повезло».

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Комментарии (1)

  • Small e1ae3cb0b3
    Фахратдин Таировсегодня, 17:46

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