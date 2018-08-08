«Попросил выстрелить»: убийца помощника депутата КПРФ рассказал о трагедии

Стали известны подробности трагедии, разыгравшейся в квартире помощника руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Михаила Бакланова 1 июня.

Видео допроса подозреваемого в убийстве Бакланова предоставили «Ридусу» источники в правоохранительных органах.



Задержанный Владимир Самсонов 1986 года рождения рассказал, что убитый должен был ему семь миллионов рублей, но так как денег у него не было, то попросил выстрелить ему в голову из пистолета.

По словам подозреваемого, Бакланов сел в ванну и дал Самсонову свой пистолет, после чего тот дважды выстрелил помощнику депутата в голову, а затем отрезал ее.



Самсонов также рассказал, что перед убийством они выпивали, с ними была девушка по имени Екатерина.

Как сообщал «Ридус», в ночь на 1 июня в Ростове-на-Дону был убит бывший помощник главы фракции КПРФ областного заксобрания Михаил Бакланов. Ему было было 37 лет. Глава фракции КПРФ Евгений Бессонов подтвердил факт убийства: «Действительно это так. Михаил Бакланов был убит этой ночью».

По версии ростовского издания «Блокнот», драма разыгралась из-за флирта гостя с возлюбленной помощника депутата. Якобы из-за этого между мужчинами возникла потасовка, во время которой прозвучал выстрел.

После убийца изнасиловал девушку. Ей в конце концов удалось сбежать и вызвать полицию, которая задержала преступника.

Во время допроса Самсонов заявил, что у него не было полового контакта с девушкой.

Михаил Бакланов являлся помощником депутата областного парламента от фракции КПРФ Евгения Бессонова. Ранее был председателем областной организации «Союз коммунистической молодежи», членом Молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области. В 2015 году участвовал в выборах в городскую думу от КПРФ. Параллельно занимался бизнесом, был гендиректором двух компаний и учредителем еще двух.