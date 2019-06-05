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Жители Челнов превратили религиозный праздник в битву за бесплатную еду

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© vk.com

© vk.com

Жители Набережных Челнов устроили масштабную давку с элементами драки во время раздачи бесплатного плова, приуроченной к празднованию Ураза-байрама. Мероприятие, вышедшее из-под контроля организаторов, проводилось в челнинском парке Победы, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, помимо бесплатной еды, гостей вчерашнего празднования ждали концертная программа и конкурсы, однако наибольший интерес местных жителей все-таки вызвала именно палатка с угощением.

На кадрах оказавшегося в Сети ролика отчетливо видно, как оголодавшая толпа горожан пытается прорваться к раздаче. Тем, кому уже удалось получить свою порцию праздничного плова, приходится тщательно оберегать добычу от рук остальных претендентов.

Напомним, месяц назад похожая ситуация произошла в одном из московских заведений общественного питания. Тогда жители и гости столицы устроили «массовые волнения» из-за раздачи акционных бургеров.

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Астрономы рассказали о новых исследованиях черной дыры

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  • 05 июня 2019, 16:36
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Райс в Техасе в своей лаборатории создали плазменную струю, с помощью которой можно изучать строение черных дыр.

В ходе исследований удалось получить данные о ее плотности, температуре, длине и когерентности.

Эти параметры помогают сравнить лабораторную плазму с той, что находится в космосе, — пояснили астрономы.

С помощью полученной плазменной струи можно будет изучать астрофизические объекты на расстоянии световых лет. Напомним, что плазма — это разгоряченная смесь электрифицированных атомных частиц, которая играет ключевую роль в эволюции звезд и черных дыр.

В качестве эксперимента ученые направили 20 отдельных лазерных лучей на пластиковую мишень, чтобы нагреть плазму, которая потом под давлением расширялась, создавая плазменную струю длиной 4 мм с напряженностью магнитного поля более 100 Тесла.

Для сравнения, это в несколько десятков тысяч раз сильнее обычного магнита. На сегодняшний день лазерные лучи, созданные в Лаборатории лазерной энергетики, являются самыми мощными и способными фокусировать огромные энергетические импульсы на очень маленьких объектах.

Сейчас мы хотим провести интересный эксперимент с Национальной установкой зажигания в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, в которой имеется не менее 192 лазерных лучей — половина из них может внести вклад в плазменное лазерное кольцо, пояснили исследователи.

С помощью нового эксперимента получится создать большой радиус, и, соответственно, произвести длинную струю. Этот процесс поможет выяснить, при каких условиях плазменная струя является самой сильной.

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