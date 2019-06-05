Жители Челнов превратили религиозный праздник в битву за бесплатную еду
- 05 июня 2019, 14:37
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Жители Набережных Челнов устроили масштабную давку с элементами драки во время раздачи бесплатного плова, приуроченной к празднованию Ураза-байрама. Мероприятие, вышедшее из-под контроля организаторов, проводилось в челнинском парке Победы, сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, помимо бесплатной еды, гостей вчерашнего празднования ждали концертная программа и конкурсы, однако наибольший интерес местных жителей все-таки вызвала именно палатка с угощением.
На кадрах оказавшегося в Сети ролика отчетливо видно, как оголодавшая толпа горожан пытается прорваться к раздаче. Тем, кому уже удалось получить свою порцию праздничного плова, приходится тщательно оберегать добычу от рук остальных претендентов.
Напомним, месяц назад похожая ситуация произошла в одном из московских заведений общественного питания. Тогда жители и гости столицы устроили «массовые волнения» из-за раздачи акционных бургеров.
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