В ГИБДД предложили запретить каршеринг для нарушителей ПДД

В ГИБДД хотят создать единую онлайн-платформу, которая позволит проверять клиентов каршеринга, нарушали ли они ранее правила дорожного движения (ПДД), сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.

По его словам, благодаря этой платформе можно установить, были ли потенциальные клиенты каршеринговых компаний когда-либо лишены прав и как часто они нарушают ПДД.

Предположительно, в базу будут внесены данные как о россиянах, так и иностранцах, нарушавших ранее ПДД в России.

Кроме того, предполагается запретить водителям, которые были хотя бы раз лишены водительских прав и регулярно нарушают ПДД, пользоваться сервисом каршеринга.

Издание приводит данные Сбербанка, согласно которым в прошлом году услугами каршеринга в России воспользовались 229 тысяч человек, а средняя цена поездки составляет 260 рублей.

Комментируя эту инициативу, лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин отметил, что благодаря запрету на пользование каршерингом может возникнуть нелегальный рынок по продаже аккаунтов тем, кому будет запрещено пользоваться этим сервисом.

Он считает, что необходимо учесть такой момент, что иностранные пользователи российского каршеринга могут быть злостными нарушителями в своей стране, когда же они приезжают в Россию, то меняют документы.

В то же время большинство экспертов поддерживает инициативу, надеясь, что она поможет снизить число аварий на дорогах с участием каршеринговых автомобилей, отмечает ФАН.